Roma tutto su Malen: i gol del centravanti per battere l'Udinese e superare la Juve

Gian Piero Gasperini è stato chiaro anche ad Atene, mercoledì scorso, prima della sfida di Europa League contro i greci del Panathinaikos: "In questo momento la nostra priorità è il campionato". Ed allora è altrettanto chiaro anche come questa sera a Udine l'obiettivo non possa che essere uno solo: vincere, anche per riprendersi subito quel quarto posto che la Juventus ha sottratto ai giallorossi ieri sera, vincendo la sua partita a Parma. Del resto, negli ultimi 15 giorni Gasp ha fatto sempre delle scelte "conservative" in Europa, assegnando la prevalenza al campionato. E anche se poi i risultati gli hanno dato ragione (vittoria con lo Stoccarda e pareggio con il Panathinaikos, con relativa qualificazione agli ottavi della coppa), è evidente come l'allenatore giallorosso senta viva l'opportunità di poter ballare fino in fondo per quei quattro posti che portano in paradiso Ed allora stasera Gasp dovrà "arrangiarsi" con quello che ha. Nel senso che le assenze sono talmente tante e pesanti (quelle di Koné e Dybala ovviamente svettano su tutte) che davanti l'allenatore della Roma dovrà giocoforza riaffidarsi a Soulé e Pellegrini sulla trequarti, ma soprattutto a Malen. L'olandese ha incantato all'esordio, in casa del Torino, ma ha fatto vedere cose egregie anche contro il Milan. Ovviamente quella di stasera non sarà una partita facile, nonostante i numeri dicano altro (la Roma vince puntualmente con l'Udinese da sei partite consecutive). Ma la squadra bianconera è una formazione molto fisica, di quelle che hanno i mezzi e gli strumenti per opporsi al calcio di Gasp.

Sarà una partita fatta di tanti duelli individuali e tra l'altro giocano anche a specchio, con lo stesso modulo. Tra questi duelli, uno importante sarà quello tra Ndicka e Davis, ma la retroguardia dovrà fare attenzione anche ad Ekkelenkamp e ad Atta.

(gasport)