Roma su Ludergnani per il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile

Sirene dalla Capitale per Ruggero Ludergnani. Il Responsabile del Settore Giovanile granata ha attirato le attenzioni della Roma, che è alla ricerca di una figura per la prossima stagione alla quale dare in mano il proprio florido vivaio per provare a ottenere risultati ancor più brillanti e, magari, anche avviare il progetto della squadra Under 23. Tra i candidati alla poltrona ci sono tre dirigenti che negli ultimi anni hanno lavorato in maniera convincente a partire da Vincenzo Vergine, attualmente al Milan ma al timone del vivaio romanista dal 2021 al 2023. Per la serie: a volte ritornano, un po' come accaduto l'estate scorsa a uno storico pupillo del dirigente brindisino, ovvero Federico Guidi. In casa Roma però ci sono altri due nomi che stanno seguendo con interesse: Massimo Tarantino (al timone delle giovanili dell'Inter) e appunto Ludergnani. Quest'ultimo rappresenta il nuovo che avanza nell'ambito dei vivai nostrani. Il dirigente granata, infatti, ad aprile compirà 40 anni, un terzo dei quali spesi sui campi e dietro la scrivania di club che grazie al suo lavoro hanno tirato fuori numerosi talenti e valorizzato decine di ragazzi. (...) Al tempo stesso, però, Ludergnani è legato alla società granata fino al 2027 e soprattutto gode di enorme stima e credito presso il presidente Urbano Cairo, che intende

tenersi stretto quello che ormai è diventato un collaboratore storico. (...)

(tuttosport)