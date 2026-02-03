Roma stoppata, l'Udinese è perfetta: Gasp, ottavo ko. Ora è fuori dalla Champions

Nelle ultime due gare la Roma ci ha messo dentro troppo poco. E se ad Atene quel poco è bastato per pareggiare e guadagnare il pass per gli ottavi di Europa League, a Udine è andata diversamente: sconfitta e sorpasso da parte della Juve, che adesso è quarta con due punti di vantaggio sui giallorossi. La Roma ha giocato malissimo in entrambe le fasi dell'incontro. È stata una delle peggiori prove stagionali della squadra di Gasperini e la stanchezza post-coppa è un alibi che non regge visto che oltre metà della formazione era riposata. C'è stata una sola grande occasione per pareggiare: al 96' Mancini ha costretto Okoye a una grande parata. L'Udinese, invece, ha svolto diligentemente una gara ordinata, fisica e tattica meritando il successo e agguantando il nono posto in attesa della prova odierna del Bologna.

Runiaic ha ideato un piano gara sulle caratteristiche degli avversari. [...] Nel primo tempo Svilar ha dovuto fare una paratona su Atta libero di calciare da fuori, pregare che Solet fallisse il tap-in dopo una respinta incerta su Ekkelenkamp, ringraziare Mancini per uno splendido anticipo in area piccola sempre su Ekkelenkamp. Dall'altra parte Okoye si è dovuto solo allungare su un rasoterra debole di Malen, servito poco e mai con i tempi giusti.

La Roma era pigra nella ricerca degli spazi: la circolazione era estremamente lenta e non c'era movimento senza palla. Dopo l'intervallo ci si aspettava quindi l'accensione della squadra di Gasp e invece è arrivata subito la "maledetta" di Ekkelenkamp, già giustiziere del Napoli: punizione che sale e scende, resa ancor più infida da un tocco di Malen, palla nell'angolo. La Roma fatica a reagire, ma la partita cambia quando Davis, si fa male sull'ennesima progressione. Al suo posto entra l'acerbo Gueye, che non tiene un pallone e così l'Udinese si abbassa e i giallorossi occupano la metà campo friulana. Gasperini pesca dalla panchina le nuove figurine dell'attacco: dentro Venturino e Vaz. Gli unici pericoli arrivano dalle mischie in area: prima dell'occasione di Mancini c'è un gol annullato a Cristante per precedente fuorigioco di Tsimikas. La Roma ha la miglior difesa del campionato, ma segna pochissimo: limitandoci ai rivali per la Champions, l'attacco giallorosso produce molto meno di quelli di Napoli (6 gol in più), Milan (8), Como (10) e Juve (12).

(gasport)