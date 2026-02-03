Roma, passo indietro

IL TEMPO (L. PES) - Cade la Roma e la Champions ora è da inseguire. A Udine arriva l'ottava sconfitta in campionato dei giallorossi che vengono sorpassati dalla Juve e scendono al quinto posto. Decide la punizione di Ekkalenkamp a inizio ripresa in una serata dove gli uomini di Gasperini fanno fatica a carburare. I bianconeri vanno più forte per quasi tutta la partita e ora per i giallorossi la vittoria manca da tre gare considerando anche la coppa. Il tecnico piemontese ritrova la difesa titolare con Hermoso che riprende il suo posto sul centrosinistra. El Aynaoui fa coppia con Critante in mediana e Pellegrini con Soulé supportano Malen. Tanta aggressività da parte dell'Udinese che nei primi quarantacinque minuti mette in difficoltà la Roma che fatica a uscire dalla propria metà campo. [...] Prima frazione con più Udinese che Roma con i friulani che non sfruttano il dominio ma costringono la Roma a un possesso palla poco efficace. Al 49' la sbloccano i padroni di casa con la punizione di Ekkelenkamp deviata da Malen con una traiettoria che si impenna e beffa Svilar. Restano i dubbi sul fischio di Sacchi per il contatto tra Mancini e Davis che ha portato anche all'ammonizione del difensore. La prima mossa di Gasperini è Venturino al posto di un Pellegrini in condizioni oggettivamente poco utili alla squadra. Poi arriva il momento di Ghilardi per un Hermoso con la benzina al minimo. Arbitraggio decisamente discutibile di Sacchi che non sembra avere un vero e proprio metro di giudizio. Cristante la mette dentro su assist di Tsimikas al novantesimo, ma, il greco era in fuorigioco e il direttore di gara annulla. Al 97' è Okoye a regalare i tre punti all'Udinese con un guizzo clamoroso sulla girata di Mancini. Caduta pesante per la Roma che ora deve rincorrere per il quarto posto. Lunedi arriva il Cagliari all'Olimpico: tre punti obbligatori.