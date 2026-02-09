Roma, l'allarme di Gasp: "Ho troppi giocatori in scadenza o in prestito"

Roma precaria: "Non è facile terminare la stagione con quattro giocatori (Dybala, Pellegrini, El Shaarawy e Celik) in scadenza di contratto e due in prestito". Tutto il realismo di Gasperini: "Le trattative sono dovute a una divergenza economica, quindi non mi posso mettere in mezzo". E ancora: "Non è l'ideale trovarsi con giocatori che potrebbero non far parte della squadra dell'anno prossimo. Sono in tanti". Ferguson è uno di loro: "Ha rimediato la quarta distorsione alla caviglia da quando è qui. Per lui non è facile, alterna momenti di gioia e depressione". Dice tutto, l'allenatore della Roma, che stasera ospita il Cagliari per archiviare la sconfitta dell'andata e tenere vivo il sogno dell'accesso diretto in Champions League. [...] Poi spazio alle questioni più serie. Dai rinnovi contrattuali al problema infortuni, che non concedono una tregua. Pesa l'assenza di Paulo Dybala. L'infiammazione al ginocchio sta condizionando il recupero dell'argentino, che fissa il rientro per la sfida contro il Napoli, snodo cruciale della stagione. Out anche Hermoso. Insomma, contro il Cagliari Gasperini dovrà ingegnarsi, davanti e dietro. Anche le certezze s'incrinano: "Soulé ha la pubalgia da qualche settimana, ma con grande spirito riesce sempre a recuperare per giocare". In attacco l'argentino supporterà Malen, che vuole ritrovare la via del gol dopo la prestazione opaca di Udine. Il terzo slot del reparto a Pellegrini o Zaragoza. Infine, c'è spazio anche per le buone notizie: Angelino sta migliorando, è convocato. "Ha recuperato oltre quattro chili di peso e anche i valori delle analisi sono migliorati. Speriamo tutti che lui, prima di tutto come persona, recuperi pienamente. Non vediamo l'ora che possa tornare il giocatore di prima".

(La Repubblica)