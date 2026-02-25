Roma, la strada Venturino

C’è un insospettabile brevilineo che s'aggira in zona gol. (...) Dicono che a Trigoria tanti compagni siano ammaliati dalla sua innata capacità di non sbagliare mai le scelte e di reggere l'urto dei difensori arcigni di Gasp nonostante un fisico non dirompente. Chissà, magari se si fosse chiamato Venturinho anziché Venturino probabilmente la Roma non lo avrebbe potuto prendere in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Nell'emergenza in cui versa l'attacco, con Soulé, Dybala, El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson ancora fuori, il calciatore arrivato dal Genoa di De Rossi sta cominciando a scalare le gerarchie. "Venturino è arrivato in un ruolo dove eravamo carenti anche numericamente e secondo me, con il tempo, potrà darci soddisfazioni - ha spiegato Gasperini - dobbiamo cercare di velocizzare il più possibile la sua maturazione". Così, dopo l'ennesimo ingresso positivo contro la Cremonese, il tecnico starebbe maturando in queste ore l'idea di una svolta in attacco: se non dovesse recuperare uno tra Soulé e Dybala, nel big match contro la Juventus potrebbe preferire dall'inizio proprio Venturino al posto di Zaragoza. (...) Quella di Venturino dall'inizio è una strada possibile, ma, con quattro allenamenti ancora da svolgere prima della partita di domenica sono validi anche gli altri due percorsi già battuti dal tecnico. Il primo porta alla conferma dello spagnolo dietro Malen insieme a Pellegrini (come a Napoli e con la Cremonese), l'altro prevede l'avanzamento di Cristante sulla trequarti. (...) Dopotutto, se l'attacco soffre numericamente adesso il centrocampo vive di abbondanza con quattro potenziali titolari; non più soltanto Bryan e Koné, ma pure EI Aynaoui e Pisilli. (...) Una delle chiavi del la partita contro i bianconeri di Spalletti, non a caso, sarà l'utilizzo Malen come catalizzatore - quasi un'esca - per liberare altri possibili incursori in area. Pisilli, in uno schema del genere, andrebbe a nozze.

(corsport)