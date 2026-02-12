Roma, Gasperini ritrova Dybala. La Joya ha il Napoli nel mirino

LEGGO (F. BALZANI) - La buona notizia è arrivata nel primo pomeriggio: Paulo Dybala è pienamente recuperato. L'argentino ieri ha svolto tutto il lavoro in gruppo e sarà quindi a disposizione nella sfida contro il Napol di domenica sera. La Joya ha smaltito completamente l'infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto ai box nelle ultime tre partite ed è pronto ad aiutare Malen nell'assalto alla squadra di Conte al Maradona.

Uno stadio in cui Dybala non ha mai segnato su azione in carriera (l'unica rete è arrivata su rigore nel 2024). E questa potrebbe anche essere l'ultima occasione. L'argentino, infatti, è in scadenza di contratto e a Trigoria aspettano ora segnali di continuità a livello fisico. L'intenzione della Roma è di proporre un rinnovo ma a cifre decisamente più contenute, un taglio del 50% sugli attuali 8 milioni percepiti da Dybala che continua ad essere corteggiato dal Boca

Ora però c'è da pensare solo alla Roma e a quella rincorsa Champions che passa proprio dai prossimi due big match con Napoli e Juve.

Al fianco di Paulo si contenderanno un posto Pellegrini e Soule che soffre da settimane per la pubalgia e potrebbe quindi partire dalla panchi-na.

Una presenza fondamentale quella di Dybala per Gasperini che in questi giorni recupererà anche Hermoso (ieri lavoro a parte per l'ematoma al piede destro) e almeno uno tra El Shaarawy, Ferguson e soprattutto Manu Konè. Il francese sta accelerando per essere a disposizione il prima possibile ma sarà convocato solo in assenza di rischi. In gruppo è tornato anche Robinio Vaz, uno dei tant giovani che stanno trovando spazio con Gasperini.