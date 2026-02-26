Roma, Dybala verso la resa. Gasp pensa a Malen-Soulé

LEGGO (F. BALZANI) - L'ultimo ballo con la sua ex Signora lo vedrà quasi sicuramente dagli spalti. Paulo Dybala, infatti, anche ieri ha svolto lavoro personalizzato alimentando dubbi sulle condizioni del suo ginocchio sinistro nonostante i proclami di "miglioramento" degli ultimi giorni. L'ipotesi di un intervento chirurgico è stata smentita, ma paventata un mese fa. E col senno di poi poteva non essere un'idea sbagliata. L'argentino avverte ancora fastidio nei cambi di direzione e, al momento, è abbastanza lontano dall'essere presente nella lista dei convocati contro la Juventus anche se vorrebbe provare almeno ad essere in panchina e sosterrà in questi giorni un nuovo provino. La Juve è l'unica big a cui non ha segnato in carriera, il suo secondo grande amore italiano dopo Palermo e prima della Roma. Ma anche quello coi giallorossi è un rapporto che si sta concludendo. Le presenze a singhiozzo e le assenze nei momenti topici della stagione (anche nelle ultime due Paulo mancò nel rush finale) stanno vincendo sui colpi di classe che Dybala (in procinto di diventare papà) indubbiamente mostra quando è in condizione. Il rinnovo ad oggi è lontanissimo e il Boca dell'amico Paredes è tornato a farsi sotto. L'ipotesi di un addio sta diventando realtà anche perchè a spingere c'è anche la moglie Oriana Sabatini. Gasperini sognava la coppia d'oro con Malen, ma i due si sono visti (con grandi risultati) solo in Torino-Roma e nel primo tempo contro il Milan. Poi l'olandese si è dovuto arrangiare. Ad aiutarlo, contro la Juve, però potrebbe esserci Soulé che tra oggi e domani tornerà a lavorare in gruppo nonostante la pubalgia e punta ad essere titolare contro la sua ex squadra. A disposizione ci sarà anche El Shaarawy mentre Hermoso dovrebbe rientrare la prossima settimana. La Roma che prepara la fuga Champions, però, guarda anche al futuro. Si avvicina il riscatto (a 7,5 milioni) di Venturino che ha convinto anche nell'ultima amichevole mentre per giugno Gasp punta uno tra Bernasconi e Fortini per la fascia sinistra.