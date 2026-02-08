Roma, Dybala resta a rischio. Soulé cerca il gol del rilancio

Missione rilancio. Perché il nuovo anno di Soulé deve ancora cominciare. Non certo dal punto di vista del minutaggio - da gennaio Matias le ha giocate tutte, anche se non sempre da titolare - quanto da quello del rendimento.

Nel 2026 solo un gol - contro il Sassuolo - per l'argentino che all'inizio del campionato s'era preso la copertina della prima Roma di Gasperini: tre gol e due assist in un mese. Partenza sprint. Poi qualcosa è cambiato, non solo dal fronte della produttività. Matias aveva cominciato la stagione con una convinzione: il ruolo di ala destra era il suo. Premesse chiare, rendimento certo. Ma l'ex Juventus non aveva messo in conto la concorrenza del connazionale più esperto Paulo Dybala.

Nelle gerarchie di Gasperini, il numero 21 veniva dopo il 18, almeno in principio. Tanto che Dybala - quando subentrava o partiva titolare - giocava fuori ruolo per evitare proprio l'incrocio con Soulé. Nel corso della stagione, però, il tecnico ha rivitalizzato Paulo, consegnandogli non solo le chiavi del reparto, ma lo ìstesso ruolo di Matias. «A Dybala non voglio rinunciare, nella Roma nessuno ha la sua qualità». [...]

L'argentino scalpita, ha voglia di tornare a essere l'uomo immagine del corso gasperiniano. Anche perché l'arrivo di Zaragoza ha tagliato Matias fuori dai giochi per il ruolo di ala sinistra. Domani Soulé giocherà dall'altro lato. E vuole tenerselo stretto, l'argentino, perché - quando tornerà Dybala - c'è il rischio di perdere la maglia da titolare.

(La Repubblica)