Roma, c'è l'Udinese: Gasp ritrova Malen e Vaz e arriva Zaragoza

Testa a Udine. Con un occhio alle battute finali del mercato e una certezza: Gasperini ritrova l'attacco. Nella notte è atterrato a Fiumicino Bryan Zaragoza, fantasista del Celta Vigo ma di proprietà del Bayern Monaco, ma questa sera il tecnico riabbraccia Malen, Vaz e i giovani Arena e Venturino. In Grecia, contro il Panathinaikos, non c'era nessuno dei quattro e alla fine c'è voluto il volo con zuccata vincente di Ziolkowski per segnare un gol. Con l'Udinese, non ci sarà bisogno di straordinari. Perché davanti Malen verrà affiancato a Pellegrini e Soulé. Poi c'è il caso Ferguson: Gasperini pubblicamente parla di sfortuna, ma vorrebbe che l'irlandese imparasse a stringere i denti. Anche perché la punta arrivata in prestito dal Brighton, salvo sorprese, resterà a Trigoria fino alla fine della stagione.

Solo una sorpresa del ds Frederic Massara potrebbe cambiare le carte in tavola e allontanare il ventunenne dalla Roma prima della scadenza naturale del prestito.

Andrà monitorata fino alle 20 di questa sera la posizione di Niccolò Fortini. Il giovane terzino della Fiorentina è sempre nel mirino dei giallorossi, che nelle ultime ore hanno alzato la loro offerta a circa 12 milioni di euro, bonus inclusi. La volontà è quella di chiudere la trattativa immediatamente. Ma se i viola dovessero resistere ancora, se ne riparlerà in estate. Sul giocatore resta sempre vigile il Napoli. Tanto più dopo l'infortunio a Di Lorenzo. La trattativa per il terzino è legata al futuro di Kostas Tsimikas, che piace al Besiktas. Se Fortini arriverà a Roma, il greco partirà per la Turchia. Ma le ore a disposizione per chiudere il giro di mercato sono poche.

(La Repubblica)