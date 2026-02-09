Roma-Cagliari: si avvicina la quota 60mila

È molto vicina la quota dei 60 mila. Anche stasera, al termine di una giornata feriale e in orario notturno, i romanisti riempiranno l'Olimpico. Il conto esatto dei presenti per la sfida al Cagliari, ieri sera, riportava il dato di 59.300, ma nel corso della giornata questa cifra potrà aumentare. Il 78° sold out da aprile 2022 non è così distante. L'ennesimo pienone stagionale, il prossimo sarà con la Cremonese il 22 febbraio e sarà in un certo senso una risposta al divieto di trasferta scattato dopo gli scontri in autostrada del 18 gennaio. Come a Udine, Il settore ospiti sarà inaccessibile pure a Napoli, domenica prossima. Intanto, la Roma ha organizzato un evento "Un gol per l'integrazione" in collaborazione con la Serie A e la presidenza del IV Municipio, presso il Polo della carità "Don Puglisi" gestito dalla Carltas: un

workshop guidato dagli psicologi del club e una partita di calcio tra bimbi italiani e stranieri, alla presenza del giovani della Primavera Seck e Nardin.

(corsport)