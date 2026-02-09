ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Zaragoza-Pellegrini, Ghilardi al posto dell'infortunato Hermoso

Questa sera la Roma ospiterà il Cagliari allo Stadio Olimpico per la 24esima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45, dove i ragazzi di Gian Piero Gasperini dovranno rispondere alla vittoria del Napoli e al pareggio della Juventus per riagganciare il treno Champions League. I giallorossi, inoltre, vorranno riscattare il brutto ko dell'andata contro la squadra di Pisacane.

Con il forfait di Mario Hermoso, davanti a Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka e Ghilardi. A centrocampo si va verso la conferma dei 4 schierati contro l'Udinese: Celik e Wesley sulle fasce e Cristante-El Aynaoui in mediana. Davanti, accanto a Soulé, ci sarà uno tra Pellegrini e Zaragoza (l'italiano leggermente in vantaggio). I due supporteranno Malen, che agirà da unica punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen.

