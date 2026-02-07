Roma, battere il Genoa per poi lanciare la fuga

Vincere per avere la certezza matematica di tornare sul trono del campionato Primavera in solitaria. É questa la missione della baby Roma attesa oggi al Tre Fontane per sfidare il Genoa e cercare continuità nei risultati (ore 11, diretta su Sportitalia]. [...] Non mancano i problemi sulle fasce: Cama è out, in dubbio anche Lulli e Marchetti, Inoltre non c'è più Sangaré, ceduto in extremis all'Elche. Arena

potrebbe glocare come no: ieri l'attaccante si è allenato in prima squadra,

quindi deciderà Gasperini se farlo giocare al Tre Fontane. In ogni caso è pronto Morucci a ricoprire il ruolo di boa centrale.

(Corsport)