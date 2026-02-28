Ritorna Dybala. Ma Gasp prepara la sorpresa



Tutta la settimana a chiedersi chi sarà il partner di Malen e poi, quando si rivede in campo Dybala e la risposta sembra scontata, ecco che Gasp mischia nuovamente le carte. Non Paulo - che ancora è alle prese con le proprie sensazioni (a Trigoria non dimenticano la settimana pre-Napoli quando l'argentino si era allenato regolarmente cinque giorni per poi alzare la bandiera bianca il sabato) e punta a strappare la convocazione - non Zaragoza, forse nemmeno Venturino (che rispetto ai primi due è quello che lo ha convinto di più), ma una mossa a sorpresa. Per carità, premettiamolo a scanso d'equivoci: la settimana senza impegni serve proprio per sperimentare situazioni di gioco volte poi a esser riproposte in partita. [...]

Per intenderci: di nuovo 4-2-3-1 con Niccolò a sinistra, Cristante in mezzo e Pellegrini a destra. Ad oggi, è una possibilità. Se dal via o in corsa lo capiremo soltanto domani, perché è difficile che Gasp all'ora di pranzo in conferenza stampa si lasci sfuggire qualcosa. Di sicuro, l'idea di giocare con un centrocampista in più lo stuzzica. [...]

Si tratta quindi una partita a scacchi, dove l'ultima mossa potrebbe arrivare paradossalmente quando Gasp avrà la certezza sull'undici iniziale della Juventus. Anche perché poi in panchina, eventualmente, ci sarebbe la possibilità di cambiare l'inerzia della partita o la squadra in corsa inserendo Venturino, Zaragoza, Dybala e/o forse il redivivo El Shaarawy. Una gara che si preannuncia ricca di duelli anche se per la Roma sono due gli uomini dai quali guardarsi: Yildiz e McKennie.

Per loro sono pronti Mancini e Cristante. Ma anche in questo caso, dipende dall'assetto dei giallorossi. Unica certezza? Domani non ci si annoierà.

(Il Messaggero)