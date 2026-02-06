Ranieri fa felice Roma: «Totti può tornare». I contatti con i Friedkin, il ruolo già pensato per lui

Un incontro con il club è già previsto nelle prossime settimane. «Ci stanno pensando». Tre parole che a Roma, se accostate a Francesco Totti e al suo possibile rientro in società, hanno avuto più o meno l'effetto di Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore, quando diceva «al mio segnale scatenate l'inferno». Claudio Ranieri (...) è il primo uomo che la proprietà della Roma ascolta per avere referenze sugli aspetti tecnici di Trigoria. Se proprio lui parla in quel modo, aggiungendo «mi auguro che Francesco possa essere utile, lui è parte della Roma», vuol dire che qualcosa evidentemente s'è mosso. (...) Tra Totti e i Friedkin ci sono stati almeno un paio di contatti: il primo indiretto, il secondo più diretto. Tutto nelle ultime settimane, passaggio favorito

dalla presenza a Roma del vicepresidente Ryan Friedkin.

La questione deve ancora entrare nella fase decisiva: per intendersi, un vero e proprio incontro operativo non c'è stato ancora. Ci sarà nelle prossime settimane, per un inserimento in società che i Friedkin immaginano per la prossima stagione. Già, ma con quale ruolo? È il vero nodo. All'ex capitano — l'ha sempre dichiarato — piacerebbe essere operativo, nel vivo del club. Del resto, lui in società c'è già stato. E si allontanò, dimettendosi il 17 giugno 2019, proprio perché non si sentiva centrale. Giusto un esempio: lui contattava Antonio Conte per offrirgli la panchina, la società - anche per mano dell'allora consulente Franco Baldini, con cui Totti non ha mai avuto buoni rapporti - prendeva altri indirizzi. Ecco, i Friedkin stanno andando in una direzione diversa. L'ipotesi più probabile oggi è fare di Totti un profilo simile a quello che è stato Paolo Maldini nel Milan, che proprio vicino all'attuale direttore sportivo giallorosso Ricky Massara ha costruito l'ultimo scudetto rossonero. Dunque, un ruolo da direttore tecnico. Pure Pallotta glielo offrì, ma Totti reputò quella proposta di facciata e se ne andò sbattendo la porta. Lo fece con una conferenza stampa, che chiuse così: «Il mio non è un addio, è un arrivederci, perché sembra impossibile vedermi fuori dalla Roma. Se un'altra proprietà punterà su di me, sarò sempre pronto». Ci siamo, allora. Con una tempistica non casuale: la prossima, 2026-27, sarà la stagione che porterà al centenario del club. E i Friedkin lo sanno: Totti ci sta bene, dentro un'occasione così speciale.

(corsera)