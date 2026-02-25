Quattro reti al Montespaccato, va a segno anche Venturino

Ancora un test amichevole infrasettimanale per la Roma, stavolta contro il Montespaccato , club di Serie D. La sfida, disputata a Trigoria, si è conclusa con il risultato di 4-0 in favore dei giallorossi: in rete Venturino, Tsimikas, El Aynaoui e il giovane Arduini. Come previsto, non hanno preso parte al test, svolgendo soltanto un allenamento, gran parte dei titolari in campo con la Cremonese: Ndicka, Wesley, Celik, Mancini, Cristante, Pellegrini, Koné e Zaragoza. Parzialmente in gruppo El Shaarawy. Ancora a parte invece Dybala, Soulè, Hermoso, Dovbyk e Ferguson.

(Il Messaggero)