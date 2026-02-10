Prima pietra dello stadio nel 2027

La prima pietra nel 2027, l'anno del Centenario. L'Iter dello stadio della Roma, dopo tanti rallentamenti burocratici, ora potrebbe davvero correre senza ulteriori intoppi. È quello che almeno si augura il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, anche come carta da giocare in campagna elettorale. Proprio ieri, all'evento di lancio della ricandidatura al teatro Brancaccio, il primo cittadino è tornato a parlare di Pietralata: "Stiamo lavorando, abbiamo fatto una riunione per preparare l'assemblea

capitolina per essere più rapidi possibile. Dovrà esprimere solo un sì o un no, ma noi speriamo e pensiamo che sarà un sì". Per attivare la conferenza del servizi decisoria serve l'ultimo ok in Campidoglio. Entro luglio il progetto dovrà essere approvato e finanziato per rientrare nell'iter dell'Europeo del 2032: "Noi siamo fiduciosi che all'inizio del 2027 potranno partire i lavori veri e propri", la conferma di Gualtieri.