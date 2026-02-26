Prelazione per gli ottavi di Europa League, proteste fra gli abbonati

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - L’Olimpico continua ad essere uno dei principali punti di forza della Roma di Gasperini. (...) Tra meno di un mese sarà il momento di tornare a vivere le notti magiche europee. La Roma è in attesa di conoscere l’avversario che affronterà agli ottavi di finale di Europa League e dal 24 è partita la vendita dei biglietti per la sfida di ritorno del 19 marzo. Solo gli abbonati al campionato hanno potuto esercitare il diritto di prelazione valida fino alle ore 12 di domani. Fino a questo momento sono stati staccati oltre 11mila tagliandi ma sono state tante le proteste tra gli abbonati per l’apertura anticipata della fase di vendita. Al momento sono ancora sconosciuti sia l’avversario ma soprattutto l’orario della partita (18.45 o 21) ed essendo di giovedì, la mancata conoscenza dell’orario può essere un ostacolo per tanti tifosi. Da Trigoria fanno sapere che anche in altre occasioni la vendita era stata aperta senza sapere l’orario preciso della sfida in oggetto. (...)