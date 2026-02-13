Politano titolare contro la Roma, dubbi sulla presenza di McTominay

McTominay è ancora a rischio: è una corsa contro il tempo per schierarlo in campo contro la Roma. Ieri non ha svolto l'allenamento con l'Ischia e neppure con il resto della squadra che ha lavorato per conto suo. Ha scelto ancora il riposo, un po' di palestra. (...) La sua presenza in un match chiave come quello con la Roma, spinge anche a forzare sui tempi di recupero: lo scozzese anche con il Como sarebbe sceso in campo, ma tutti spingono per un rientro al cento per cento. Come già anticipato ieri, nel referto del giudice sportivo non c'è traccia di Antonio Conte. Che quindi non ha avuto neppure un'ammenda. La frase "spiata" dalla cam di Mediaset non viene citata in nessuno dei referti: né il quarto uomo, né l'assistente e neppure da parte degli ispettori federali che, pure, sono ovunque. (...) La sensazione è che il capo della procura federale, Chiné, difficilmente arriverà ad aprire un fascicolo e al deferimento. Anche perché la prova tv viene utilizzata per bestemmie e condotte violente. Cosa che quel "vai a vedere al Var testa di c…" non sembra essere. (...) Con l'Ischia (serie D) è finita 4-0. (...) Sono andati a segno Lukaku (con una doppietta), Olivera e Cimmaruta. In campo non i titolari di martedì in Coppa Italia. Decimi di febbre per Beukema, ma nulla di preoccupante. Contro la Roma la certezza è il rientro da titolare di Politano. E dalla parte opposta Spinazzola in vantaggio su Gutierrez e Olivera. Stadio quasi sold out: attesi circa 50mila spettatori

(Il Mattino)