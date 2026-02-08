Pisacane col dubbio Mina: fastidio al ginocchio. Folorunsho sarà out

IL ROMANISTA (L. PAIELLI) - A ormai poche ore da Roma-Cagliari, sono pochi i dubbi di Fabio Pisacane. Uno di questi, tuttavia, resta sicuramente Yerry Mina. Mantra della settimana, fino all'ultimo giorno prima del match. Il difensore centrale colombiano era rimasto a riposo per una gestione dei carichi di lavoro. Poi, negli ultimi giorni, era tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo squadra.

Nonostante la presenza del leader del blocco difensivo dei sardi sembrasse ormai scontata, nella giornata di ieri c'è stato un piccolo passo indietro nel pieno recupero di Mina. L'ex Everton, infatti, è tornato ad allenarsi a parte per un fastidio al ginocchio. Proprio per questo motivo, la sua presenza allo Stadio Olimpico resta fortemente in dubbio. Così come è certa l'assenza di Michael Folorunsho, non ancora recuperato al 100% dall'infortunio subito lo scorso 21 dicembre. Il tempo stringe e, certamente, sarà lo stesso Pisacane a sciogliere ogni incertezza, proprio oggi alle 12.45, in conferenza stampa. [...]

L'addio a sorpresa di Luperto nel mercato di gennaio ha consegnato il testimone dritto nelle mani di Juan Rodriguez, giovane centrale uruguagio. Con la possibile assenza di Mina, ad affiancare il centrale classe 2005 e Ze Pedro, potrebbe essere Gabriele Zappa. [...]