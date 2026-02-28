Perin dall'inizio. Bremer ci sarà

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - In casa Juventus sono ore decisive per capire chi sarà a disposizione di Spalletti per la gara di domani all'Olimpico contro i giallorossi, appuntamento alle 20.45. Oggi sarà un giorno fondamentale per Gleison Bremer che nella seduta di rifinitura svolgerà un test per capire se potrà scendere in campo dal primo minuto. Il problema muscolare alla coscia destra sta migliorando e l'allarme sembrerebbe essere definitivamente rientrato anche se lo staff medico attende l'ultimo test per dare il via libera a Spalletti. La gestione delle ultime settimane è stata fondamentale per evitare ricadute che avrebbero tenuto Bremer fermo ai box per ulteriore tempo ma ora a Torino filtra ottimismo sulla sua presenza in campo dall'inizio con il reparto difensivo bianconero che ritroverà la sua colonna portante.

La grande novità riguarderà la porta: Mattia Perin è pronto a conquistare un'altra maglia da titolare (dopo quella avuta nella gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray) e contro la Roma molto probabilmente sarà lui a partire dal primo minuto. Le ultime prestazioni di Di Gregorio hanno deluso e per questo partirà dalla panchina.

[...]