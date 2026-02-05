Pellegrini e Dybala, missione risparmio: "Rinnovi al ribasso"

Rompere il silenzio. Depennata la questione mercato, sull'agenda dei promemoria il direttore sportivo Frederic Massara. ha cerchiato un'altra parola: rinnovi. Quelli di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi sospesi nell'attesa di risposte che —finora — non sono arrivate. I loro contratti scadranno a giugno, ma la pazienza sta resistendo. Per ora. Entrambi vogliono restare a Trigoria; sono disposti a trattare, a ridurre l'ingaggio previsto dai vecchi accordi, non più sostenibile dalla Roma. (...) Pellegrini e Dybala hanno scelto di aspettare la Roma fino a quando sarà possibile. I prossimi giorni saranno decisivi, per il futuro loro e della stagione di Gasperini, alle prese con un bis di big match — il 15 febbraio il Napoli, poi la Juventus il primo marzo — in quattro partite. Il tecnico non vuole che risultino indigesti, come spesso accaduto nel corso di una stagione che ha fruttato solo un punto dalle partite con le grandi. Il rendimento di Pellegrini e Dybala in questi confronti sarà cruciale per determinare una svolta nelle trattative. La parola chiave, per entrambi, resta la stessa da inizio stagione: giocare. Lo stanno facendo e hanno incassato spesso i complimenti dell'allenatore, che non vuole privarsi facilmente dei giocatori più esperti. (...)

(La Repubblica)