Paulo oggi in gruppo. Si ferma anche Vaz

Nuovi infortuni ma pure recuperi in vista. Gian Piero Gasperini conta oggi di avere a disposizione Dybala e Evan Ferguson che questa settimana non hanno ancora svolto un allenamento in gruppo. [...] In caso di semaforo verde la Joya partirà titolare probabilmente al fianco di Zaragoza e qualche passo alle spalle di Malen. Altrimenti ci sarà Soule a completare il tridente. La brutta notizia arriva da Vaz, che ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra: Il francese resterà al box per un paio di settimane. [...] Non sarà nemmeno in panchina, infine, il

portiere Vasquez, arrivato come svincolato la scorsa estate e che in queste ore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al Besiktas, dopo la bocciatura di Gasperini.

(Gasport)