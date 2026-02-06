Paulo ai box. Zaragoza si scalda

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Il conto alla rovescia per il ritorno in campo è iniziato. Lunedì all'Olimpico arriva il Cagliari e dopo il brutto scivolone nella scorsa giornata contro l'Udinese, la Roma punta a conquistare i tre punti per rimanere attaccato al treno di testa della classifica.

Dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini, ieri i giallorossi sono tornati sui campi di Trigoria per preparare la sfida contro i sardi. [...]

Ancora brutte notizie per quanto riguarda Paulo Dybala. L'attaccante argentino è fermo ai box a causa dell'infiammazione alla capsula laterale del ginocchio e ne avrà ancora per qualche giorno prima di poter tornare a piena disposizione di Gasperini. La Joya in questi giorni sta continuando a svolgere il lavoro in palestra e terapie con il rientro in gruppo che si avvicina. [...]

Contro il Cagliari Gasp è pronto a schierare il miglior undici a disposizione nel consueto 3-4-2-1. Svilar difenderà i pali giallorossi con Ghilardi, Mancini e Ndicka a formare il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne di centrocampo ci sarà Celik sulla destra, mentre Wesley partirà a sinistra. In mediana è ballottaggio aperto tra Pisilli ed El Aynaoui per giocare al fianco di Cristante. Nel tridente offensivo possibile esordio dal primo minuto di Zaragoza con Soulé alle spalle di Malen.