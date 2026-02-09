Occasione Roma

IL TEMPO (L. PES) - Obiettivo quarto posto. Il pari in extremis della Juve contro la Lazio regala ai giallorossi l'occasione dell'aggancio in classifica per un piazzamento

Champions. La Roma ospita il Cagliari all'Olimpico per ritrovare una vittoria in campionato che manca dallo scorso 18 gennaio con il 2-0 in casa del Torino. Gasperini è ancora alle prese con l'emergenza e contro i sardi dovrà fare a meno di Hermoso, Koné, Dybala, Ferguson, Vaz ed El Shaarawy. Nessun recupero, a parte Venturino che aveva avuto l'influenza, dell'ultimo minuto per una gara che deve tenere viva la corsa Champions dei giallorossi e deve vendicare la brutta sconfitta dello scorso 7 dicembre nel pomeriggio che vide forse la peggior espressione della Roma gasperiniana. Il dubbio più grande resta legato alla scelta del compagno di Soulé sulla trequarti, con Pellegrini in leggerissimo vantaggio sull'ultimo arrivato Zaragoza. Ma l'argentino non è al massimo e il tecnico ha svelato il suo reale problema: "Soulé da settimane soffre di pubalgia, ma con grande spirito riesce sempre a recuperare per giocare. È chiaro che non è al meglio, sta vivendo una fase nuova perché sta giocando tantissimo, cosa che prima non gli era mai successa. Non è una forma grave, ci convive: a volte sta meglio, a volte peggio, la supererà". Inevitabile una battuta sulla possibilità del ritorno di Totti in società, alla quale Gasperini risponde con una battuta: "Io lo faccio giocare subito, non c'è problema, ma si deve allenare, gli togliamo quindici anni". Scherzi a parte, il match dell'Olimpico sarà fondamentale per la serie di gare che accompagneranno i giallorossi da qui al big match con la Juve di inizio marzo. Tornare a vincere subito per essere in ballo quando i novanta minuti cominciano a pesare. Gasp non vuole perdere il treno