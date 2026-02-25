Obiettivo Juve: Soulé ci prova

La parola d'ordine è prudenza. Perché dipendesse da Soulé (e forse anche da Gasp) il problema se essere o meno in campo contro la Juventus nemmeno si porrebbe. Ma scottato da Napoli, dove con il senno di poi sarebbe stato meglio non giocare, procedere con cautela è diventato d'obbligo. La pubalgia che affligge Matias è molto fastidiosa. Proprio per questo motivo, con l'ok dell'allenatore e dello staff medico, ha preferito fermarsi sottoponendosi - coadiuvato dallo staff medico giallorosso - ad un trattamento specifico rigenerativo, (...) riducendo l'infiammazione e alleviando il dolore cronico. (...) L'argentino sta meglio, molto meglio. Ieri non era previsto che partecipasse alla partitella contro il Montespaccato ma ai fini di una convocazione e di un impiego contro la Juventus, conta poco. (...) Anche perché al di là dell'ottima prova di Venturino e dell'inserimento graduale di Zaragoza (che in realtà ha un po' diviso i giudizi), avere Soulé è un'altra cosa. I numeri (7 gol e altrettanti assist) riflettono soltanto parzialmente l'importanza dell'argentino in stagione. Gasp appena ha potuto ha sempre sottolineato la qualità, la resistenza alla fatica e la capacità di andare a pressare alto di Matias. (...) Quello che vorrebbe in più l'allenatore dal ragazzo di Mar del Plata sono quelli che Gasp ama definire "i dieci metri da conquistare". Tradotto: lo vuole più vicino alla porta, guardare sempre in avanti, pur lasciandogli la libertà di fare ciò che gli riesce meglio. (...) Quando c'è stato da scegliere tra lui e Yildiz, a Torino hanno optato per il turco. Buon per la Roma, buon per Mati che anche nei giorni scorsi, ai canali social del club, ha ricordato come ambisse il giallorosso anche quando vestiva bianconero: "Roma è molto diverșa dalle altre città. E molto simile all'Argentina. Qui hai tutto, c'è anche il clima. Credo sia una delle città migliori del mondo".

Spesso quando si parla di Soulé si sottolinea come nei big match non lasci il segno come dovrebbe e potrebbe. Basterebbe però ricordare che l'ultima vittoria in uno scontro diretto porta la sua firma (Inter-Roma 0-1), e se è vero che a volta fatica un po' di più, non va tralasciato come ad esempio poche settimane fa, in Roma-Milan, sia stato probabilmente il migliore in campo, pur non avendo segnando. (...) Prima dello stop con la Cremonese, Matias aveva sempre giocato. Sempre: 8 presenze in Europa League, l'unica in Coppa ltalia contro il Torino e venticinque in campionato. Un'investitura, quella di Gasperini, che vale più di mille parole o elogi in pubblico.

(Il Messaggero)