Nuova Roma. Totti, il ritorno del re: “Lavoriamo ai dettagli”

LEGGO (F. BALZANI) - Benedice Gasperini e Malen. Poi conferma: "Sto parlando con la Roma, stiamo discutendo i dettagli e spero di tornare presto". Il giorno dopo il pari del Maradona tra Napoli e Roma, a far rumore sono le parole di Francesco Totti. La leggenda giallorossa, ha parlato per la prima volta del suo probabile ritorno a Trigoria. "Roma è sempre casa mia. Le voci sul mio ritorno sono vere. Stiamo parlando e discutendo alcuni dettagli, stiamo decidendo quale è la cosa migliore per tutti. Quando torno? Spero presto, di sicuro ne stiamo parlando". Poi ha speso belle parole proprio per Gasperini: "Sta facendo un gran lavoro e ha avuto un impatto importante, noi gli stiamo vicino per tornare in Champions. La squadra sta facendo davvero bene. Lo conosco, siamo stati a cena fuori e abbiamo parlato un po' di tutto. Non solo di calcio". L'altra promozione arriva per Malen che con 5 gol nelle sue prime 5 partite si è piazzato al secondo posto alle spalle di Batistuta come miglior realizzatore al primo anno nella Roma. "Non mi ha stupito, già con l'Aston Villa era giocatore che faceva la differenza. La Roma ha fatto colpo grandioso, bravo anche lui a mettersi a disposizione del mister. Ieri col Napoli si poteva vincere, ho visto grande intensità. I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Parliamo di due grandi giocatori e sapranno gestire la situazione". A proposito della Joya arrivano notizie positive dall'infermeria. Il ginocchio ha risposto bene al test di ieri e il suo rientro è previsto per domenica contro la Cremonese. Sospiro di sollievo anche per Wesley, uscito zoppicante dopo il rigore procurato a Napoli, e per Konè tornato in gruppo. Per il brasiliano solo una forte contusione alla caviglia guaribile in pochi giorni.