Non c'è scelta sugli obiettivi

In questo momento sono Juventus e Como le principali avversarie della Roma. All'Olimpico arriva un pericoloso

Cagliari. (...) Che Cagliari ha segnato una delle due sconfitte meno prevedibili nel girone di andata. Serve una vittoria netta perché nel prossimo turno andremo a Napoli e la squadra di Conte, forse l'unica con emergenze superiori, sta ritrovando grande forza. Gasperini è uno dei più bravi a preparare le partite e a imporre alla squadra ritmo e precisione, ma Ranieri, che resta un grande protettore dell'ambiente giallorosso è intervenuto, non a caso, questa settimana per dare due boccate di ossigeno e distendere il clima. Senza enfasi, ha ripetuto che la proprietà aveva parlato di un progetto di tre anni per tornare in Champions e, successivamente, puntare al titolo. (...) Ottimo e ancora meglio l'altro annuncio: esiste finalmente un progetto per il ritorno di Totti nella Roma e, a quanto pare, nella direzione tecnica. (...) Restiamo li e affrontiamo le altre squadre che si battono per l'eccellenza in Europa senza paura. Il Cagliari ha alcuni giocatori che ci daranno problemi. Ma noi dobbiamo segnare di più. Niente deviazioni stasera, avanti dritti.

(Il Messaggero - P. Liguori)