Niente lesione per Hermoso. Soulé ci prova

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Nessuna lesione per Hermoso. É quanto emerso dall’ecografia effettuata ieri dallo spagnolo che ha avvertito un risentimento all ileopsoas, il muscolo lesionato un mese ta durante la sfida con il Torino. L'ex Atletico Madrid era in procinto di riprendersi una maglia da titolare con la

Cremonese dopo l'indisponibilità per la contusione al collo del piede. Poi, il fastidio durante il riscaldamento e la scelta di Gasperini di non rischiarlo, inserendo Ghilardi dal primo minuto. Dopo il giorno libero concesso dal tecnico di Grugliasco, la Roma si ritrova a Trigoria oggi pomeriggio per cominciare a preparare il big match con la Juventus. I prossimi giorni saranno determinanti per capire se Gasp riuscirà a recuperare qualche elemento del reparto offensivo. A cominciare da Soulé, che continua a convivere con il dolore provocato dalla pubalgia. L'argentino avrebbe bisogno di riposare, ma farà di tutto per essere disponibile domenica. Da monitorare, poi, le condizioni di Dybala. La Joya, alle prese con il recupero dalla contusione al ginocchio rimediata con il Milan, spera di aumentare i carichi di lavoro giorno dopo giorno. Discorso valido anche per El Shaarawy, frenato da un'infiammazione al tendine d'Achille. Ferguson è ancora in Inghilterra, dove è volato qualche giorno fa per effettuare una serie di consulti medici. Il Brighton, proprietario del cartellino, vuole approfondire il problema alla caviglia del centravanti irlandese, ma non è ancora stata presa una decisione su come procedere.