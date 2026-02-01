Mossa Roma: arriva Zaragoza. Gasp aggiunge dribbling e assist

I giudizi preventivi sono rischiosi. Le bocciature, come pure le promozioni a scatola chiusa, nel calcio funzionano poco. La realtà è che la Roma fa un upgrade, con Bryan Zaragoza. E non perché sia l'esterno che accende le fantasie, chiaro.

Ma intorno al suo nome è giusto dire due cose. La prima: Gasperini l'ha visionato e non ha stoppato il suo acquisto, come per esempio successe con diversi nomi accostati ad agosto alla Roma, anzi, l'ha approvato. E l'ha approvato - qui siamo alla seconda cosa — perché Zaragoza in organico prende di fatto il posto di Bailey. Ovvero del nulla dal punto di vista dell'impatto che ha avuto il giamaicano sulla prima parte di stagione. [...]

La pista, anticipata ieri, è confermata: il direttore sportivo Massara la portava avanti da giorni, parallelamente ad altri discorsi. [...]

Il mercato della Roma potrebbe chiudersi con Zaragoza, pronto a sbarcare nelle prossime ore: 2 milioni di prestito oneroso e riscatto a 13 le cifre di un affar che coinvolge il Bayern (proprietario del cartellino) e Celta Vigo (che non l'ha convocato per la gara di oggi col Getafe). [...]

(corsera)