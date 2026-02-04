Mancini operato: gioca con la maschera

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Frattura alle ossa nasali e intervento chirurgico. Lo scontro con Atta durante Udinese-Roma ha costretto Gianluca Mancini ad operarsi, nella giornata di ieri, per la riduzione della frattura. Un colpo che comunque non ha impedito al difensore giallorosso di restare in campo fino al triplice fischio. E, all'ultimo minuto, soltanto un intervento prodigioso di Okoye gli ha negato la gioia del gol del pareggio. Mancini è stato dimesso poche ore dopo l'intervento e potrà già essere in campo lunedì prossimo con il Cagliari indossando una mascherina protettiva. Appuntamento al quale non vuole mancare Dybala. Il numero ventuno giallorosso, assente a Udine per l'infiammazione al ginocchio, ha lavorato in campo ieri e sta tentando il recupero per la sfida contro i rossoblù. Migliorano anche le condizioni di Ferguson, indisponibile negli ultimi impegni per il problema alla caviglia rimediato contro lo Stoccarda. Ieri, intanto, Zaragoza ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. «Mi è sempre piaciuto il dribbling, è una delle mie qualità - ha affermato lo spagnolo ai canali ufficiali del club - Ho già giocato all'Olimpico contro la Lazio, ma non è la stessa cosa. Voglio vedere lo stadio pieno di tifosi della Roma». La ripresa degli allenamenti è fissata per domani.