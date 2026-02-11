Malenmania: tre reti in quattro match. L’olandese come Batigol

LEGGO (F. BALZANI) - Numeri da AniMalen. E la sensazione è che la Roma abbia trovato quel bomber da Champions che tanto era mancato nel girone d'andata e che si sposa perfettamente col gioco di Gasperini. L'olandese ha strappato applausi convinti dopo la doppietta al Cagliari. Una prestazione che ha fatto impazzire i tifosi romanisti tra meme che lo paragonano a Ronaldo il Fenomeno al boom di magliette vendute nelle ultime 24 ore, mentre quelli dell'Aston Villa lo rimpiangono e chiedono spiegazioni alla società. I numeri d'altronde non mentono. Con 3 gol nelle prime 4 partite ha raggiunto Manfredini e Batistuta in vetta a questa speciale classifica. E superato Lukaku (2 gol), Dzeko, Balbo, Pruzzo e Montella (1 gol). Non nomi normali da queste parti. Così come è felicemente anormale l'impatto di Malen, vera arma in più nella corsa Champions che vedrà i due scontri diretti con Napoli e Juventus nelle prossime tre giornate. Domenica contro gli azzurri, Gasperini recupererà Dybala e spera di avere a disposizione anche Koné. Nel frattempo si gode la crescita di Pisilli e Ghilardi, proprio quest'ultimo da ieri è ufficialmente un giocatore di proprietà della Roma grazie al bonus scattato contro il Cagliari. Chi si avvicina al gran ritorno è Francesco Totti. Osannato all'Olimpico, l'ex capitano avrebbe raggiunto nei giorni scorsi l'accordo economico con i Friedkin. Francesco ha accettato con entusiasmo la proposta della proprietà americana e, a differenza dal passato, si è mostrato meno intransigente sul ruolo. Più una figura alla Zanetti che alla Maldini. Il primo obiettivo dei Friedkin, infatti, è quello di avere un simbolo indiscusso che possa rappresentare la Roma in ogni occasione, centenario in primis.