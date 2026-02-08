Malen-Zaragoza. Ora Gasp sorride

IL TEMPO (L. PES) - Un'attesa che paga. I colpi del mercato invernale della Roma stuzzicano Gasp che dopo tanto pressing ha ottenuto, uno a metà mese l'altro sul gong finale, due attaccanti che possono cambiare davvero il volto della Roma. Malen e Zaragoza fanno sorridere il tecnico di Grugliasco che dopo aver lanciato subito l'olandese a pochi giorni dal suo arrivo è pronto a farlo anche con lo spagnolo.

Buone impressioni dai primi allenamenti dell'ala sinistra presa dal Bayern Monaco, capace di fiammate che possono spaccare le difese avversarie. Il lavoro da fare, ovviamente, è ancora molto. Ma un esterno con quelle caratteristiche mancava ai giallorossi e Gasp ne sta iniziando ad apprezzare le qualità.

Discorso diverso per l'olandese. Subito a segno a Torino poi due gare a digiuno ma la pericolosità non manca mai e, soprattutto, tutto il reparto offensivo gira giusto. Movimenti e cattiveria da vendere per uno dei centravanti più tecnici che il piemontese ha allenato.

Domani all'Olimpico contro il Cagliari toccherà ancora una volta a lui prendere per mano l'attacco della Roma per tornare alla vittoria in campionato e vendicare la pessima prestazione due mesi fa in Sardegna. Soulé non è ancora al massimo della condizione ma ci sarà e il ballottaggio resta quello sulla sinistra tra Pellegrini e Zaragoza.

Anche perchè Dybala è pronto ad alzare bandiera bianca. L'argentino ha iniziato a lavorare sul campo già da inizio settimana ma ieri, invece, un passo indietro senza scendere sul terreno di gioco e le sensazioni ancora non gli permettono di forzare i ritmi e il suo rientro, a meno di sorprese nelle prossime ore, slitta al match col Napoli della settimana prossima. Discorso simile per Ferguson che come la Joya va verso il forfait fermato ancora dal dolore alla caviglia. Non è al meglio neanche Hermoso che oggi proverà a capire se sarà della partita o meno. La contusione al piede rimediata a Udine lo ha tenuto anche ieri fuori dall'allenamento in gruppo.

Al suo posto, eventualmente è pronto Ghilardi, che all'andata aveva sofferto Palestra (giocando fuori ruolo) e perso la marcatura su Gaetano che decise la gara. Il tecnico recupera Venturino che ha smaltito l'influenza mentre restano ai box Vaz, El Shaarawy e Koné che proseguono il recupero dai rispettivi infortuni.

La vittoria per i giallorossi manca dal match di Europa League contro lo Stoccarda poi due pari (Milan e Panathinaikos) e il ko di Udine che hanno fatto allontanare la Roma dalla zona Champions, per questo contro il Cagliari (reduce da tre successi di fila) è d'obbligo tornare a correre. Al netto degli infortuni, che restano tanti, Gasperini ora può contare su nuove risorse, soprattutto davanti. Dopo il passo falso di Udine quattro gare decisive da qui alla fine del mese per capire le reali ambizioni stagionali della Roma. Gasp, come sempre, si affida agli attaccanti.