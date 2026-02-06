Malen, Zaragoza e Vaz in lista Uefa, il francese in dubbio per il Cagliari

Ecco la nuova Roma, aggiornata per la fase finale, dell'Europa League. Gasperini, finita la sessione invernale del mercato, cambia l'elenco dei giocatori da schierare in coppa, a partire dal prossimo 12 marzo. Sostituiti tre giocatori della precedente lista presentata all'Uefa (quella delle prime otto partite del torneo)

per dare spazio a tre dei quattro nuovi acquisti. Sono usciti Bailey, tornato all'Aston Villa, Dovbyk, out chissà fino a quando dopo l'operazione alla coscia (stagione a rischio), e Angeliño, ancora non al top dopo il lungo periodo di inattività. Entrano, come prevedibile, Malen, centravanti titolare, Zaragoza, esterno di piede destro da schierare a sinistra che Gian Piero ha aspetto dall'inizio dell'estate, e Vaz, talentino scelto da Massara guardando al futuro. Escluso dei nuovi solo Venturino: (...) a Trigoria in prestito gratuito e quindi non si può sapere se nella prossima stagione vestirà la maglia giallorossa. Fino all'ultimo sono rimasti in bilico El Shaarawy e Ferguson, attualmente indisponibili. Pisilli è nella lista B, quella dedicata ai giovani dove ancora non può entrare Arena (2009): (...) deve restare nel vivaio almeno due anni per trovare spazio nel secondo elenco per le coppe europee. Sono sempre 22, dunque, i giocatori della lista principale: i portieri Gollini e Svilar, i difensori Celik, Ghilardi, Hermoso, Ndicka, Mancini, Rensch, Wesley, Tsimikas, Ziolkowski, i centrocampisti Cristante, El Aynaoui, Koné, Pellegrini, gli attaccanti Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Malen, Soulé, Vaz, Zaragoza. Vaz, proprio nel giorno in cui ha trovato spazio nell'elenco per l'Europa League, non si è allenato per un problema muscolare, accusato nel finale della partita di Udine. Da verificare le sue condizioni: è in dubbio per il Cagliari. Dybala, El Shaarawy e Ferguson hanno lavorato a parte, ma nemmeno loro hanno la certezza di esserci lunedì all'Olimpico.

