Malen, caccia al gol per far ripartire Gasp

Ci riprova. Anche per scrollarsi di dosso quel tipo di sguardo che inizia ad essere un mix tra il sospettoso e il guar-dingo. Perché sono bastati due passaggi a vuoto di Malen con il Milan e l'Udinese per iniziare a storcere il naso e iniziare a domandarsi, tra social e radio: «Ma chi abbiamo preso?».

Quel calciatore fantastico capace di meravigliare tutti al debutto quando in appena mezz'ora ha segnato due gol (di cui uno annullato), effettuato quattro conclusioni in porta, deliziando con dribbling, accelerazioni, sponde e giocate oppure quello che quando gli è capitato il pallone sul sinistro nel debutto all'Olimpico ha palesato qualche difficoltà in più o che a Udine ha fatto la fine del Ferguson o del Dovbyk di turno, isolato e superato da palloni che gli volavano sopra la testa?

Benvenuto Malen, Roma - ma non buttiamoci troppo giù, forse non solo la nostra città - è (anche) questa. La gara di domani contro il Cagliari arriva nel momento giusto. La Roma ha bisogno di vincere, schiererà per la prima volta il nuovo acquisto Zaragoza, sinonimo di dribbling e superiorità numerica, e Gasp sta preparando una partita d'attacco. [...]

Ora però c'è Malen che in queste prime uscite ha dato l'idea di essere un centravanti che ama dialogare, avere più compagni possibili vicino e non è un caso che con Dybala a fianco si sia divertito e abbia fatto divertire. Dopo la partenza a razzo, pur non segnando nelle due partite seguenti, l'olandese non ha comunque perso quelle caratteristiche che lo rendono unico nella rosa giallorossa. [...]

Malen è pronto. In Inghilterra, i tifosi dell'Aston Villa lo avevano soprannominato "Cubo di Rubik", per quelle caratteristiche innate che rendono difficile per i difensori anticipare le sue mosse, proprio come risolvere il famoso rompicapo. La sua capacità di cambiare direzione, accelerare o rallentare improvvisamente, creando situazioni peri-colose, è l'arma in più con la quale Gasp intende ripartire. [...]

(Il Messaggero)