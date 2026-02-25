Maccaroni-gol sogna un futuro alla Pisilli

Sognando il percorso di Pisilli. C'è una nuova gemma nella Primavera: si chiama Valerio Maccaroni e nelle ultime due giornate di campionato ha giocato

titolare nel ruolo di trequartista. Domenica

scorsa il ragazzo nato a Roma nel 2008, già perno dell'Italia Under 18, ha segnato il primo gol tra i baby. "È una grande soddisfazione. I gol sono sempre il frutto del lavoro di tutta la squadra. Ogni volta che segno ringrazio I compagni. Tutto nasce da quello che proviamo in allenamento, come l'attacco del secondo palo. Spero sia il primo di tanti", ha detto Valerio al anali ufficiali della Roma dopo il pareggio con il Cesena. La concorrenza è feroce nel 3-4-2-1 di Guidi. Da qui a fine stagione si contenderanno il posto Almaviva, Della Rocca, Di Nunzio e appunto Maccaroni, che anagraficamente è il più piccolo. Valerio spegnerà 18 candeline a giugno.

(corsport)