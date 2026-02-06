Ma che sia la volta buona

Come un film già visto: Totti si avvicina, Totti scompare. È successo, siamo al terzo episodio, da quella conferenza stampa d'addio al Coni, anno 2019, a quando lo abbiamo rivisto Francesco sulla tribuna dell'Olimpico durante

Roma-Stoccarda. Due anni da dirigente mal sopportato, poi l'addio per incompatibilità coni vecchi dirigenti, l'arrivo dei Friedkin aveva riaperto altre strade, nuove possibilità. Anche con Mourinho si era paventato un ritorno di Totti a Trigoria, con un ruolo che gli si addice di più, nella sfera tecnica. Un compito operativo, non il santino da esibire qua e la. [...]

Lui sorride, aspetta, sostiene - da burlone qual è - di non sapere nulla, invece con Ryan si è già visto. E di sicuro, davanti a una proposta concreta per un ruolo tecnico ritagliatogli addosso su misura, tornerebbe di corsa. Giacca, cravatta e quel tocco di classe dentro e fuori lo spogliatoio: la sua competenza calcistica può servire. Al fianco di Ranieri e di Gasperini, e soprattutto dei calciatori. Lui poi il talento lo conosce e lo sa individuare. [...]

(Il Messaggero)