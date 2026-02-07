Lesione per Vaz. Dybala ci prova

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Altro stop nel reparto offensivo della Roma. Per Robinio Vaz è infatti emersa una lesione al polpaccio, che lo costringerà ad un'assenza di una decina di giorni. L'obiettivo del neoacquisto è di rientrare per la sfida col Napoli. Assenti nell'allenamento di ieri anche El Shaarawy, Koné (punta la Cremonese), Dovbyk, Ferguson, Venturino (influenza) e Dybala. L'argentino ancora non si è allenato col gruppo, ma le risposte del ginocchio sono positive e sta provando a rientrare già col Cagliari. Assenza anche in difesa per Gasp: Hermoso contro l'Udinese ha subito una contusione al piede e ieri avvertiva ancora dolore. Lo spagnolo vuole esserci. Assente Vasquez andato al Besiktas in prestito con diritto di riscatto.