L'attacco sono io: tutta un'altra Roma con i gol di Malen, ora serve la spalla

(...) Di certo oggi una delle preoccupazioni maggiori di Gian Piero Gapserini è che non succeda niente a Donyell Malen, l'attaccante olandese che ha cambiato il volto all'attacco della Roma. Basti pensare che da quando Don è arrivato in Italia nessuno ha fatto meglio di lui tra gli attaccanti del nostro campionato: come gol (5 in sei partite), come tiri tentati (ben 30) e come tocchi nell'area avversaria (63, davanti ad Yildiz con 36 che lo sfiderà proprio domenica sera allo stadio Olimpico). Un senso di pericolosità diffuso. (...) E a confermarlo c'è anche la media gol dei giallorossi in questo campionato: prima di Malen la Roma girava a 1,2 a partita (24 reti in 20 partite), con lui la media realizzativa è schizzata in alto, a 1,67 a partita, con dieci reti realizzate nelle sei partite che hanno visto come protagonista l'olandese. (...) Ed ecco perché Gasperini lo ha cambiato a Napoli, nell'ultima parte di partita. "A volte nei finali lui cala", la giustificazione del tecnico giallorosso subito dopo il fischio finale, nella pancia del Maradona.

(...) Tra l'altro, Malen con un altro gol avrebbe già eguagliato quanto fatto finora in coppia in campionato dagli altri due centravanti di ruolo di Gasperini, Ferguson e Dovbyk: tre gol a testa, con l'ucraino che ha una media realizzativa di 0,23 e l'irlandese di 0,19 (contro lo straripante 0,83 di Malen). (...) Delle big italiane, la Juve, è l'unica che deve ancora affrontare in carriera, visto che con il Milan si è già incrociato tre volte (una vittoria e due pareggi), con l'Inter due (un pareggio e una sconfitta) e con il Napoli una (il pari del Maradona di due settimane fa). (...) Dybala oggi proverà a tornare in gruppo per vedere se il ginocchio fa male, mentre Soulé difficilmente sarà della partita, meglio tenerlo a riposo e riaverlo a posto più avanti. Ed allora le soluzioni sono le stesse di Napoli o della gara contro la Cremonese: da una parte Pellegrini, dall'altra Zaragoza in vantaggio su Venturino. Anche se poi la sorpresa potrebbe essere un'altra. E, cioè, l'avanzamento di Pisilli nella posizione di trequartista, considerando che Niccolò ha uno stato di forma eccelso. Ieri Gasp ha provato anche questo, andando a caccia di chi può avere la massima connessione possibile con Malen. Che resta, a conti fatti, il faro dell'attacco giallorosso.

(gasport)