La Roma oggi a Lecce senza Arena

Arena, Romano e Della Rocca: in settimana sono saliti a tre gli esordi stagionali in prima squadra dei ragazzi della Primavera. Un grande traguardo per il vivaio di Trigoria, in attesa della sfida di camplonato di oggi nella tana del Lecce. [...]

«Gli esordi In prima squadra? Queste sono le soddisfazioni che danno un senso a tutti i sacrifici che facciamo. Come ho detto più volte, sono i nostri scudetti, perché la nostra missione è quella di formare calciatori per il calcio professionistico», ha detto Guidi prima di andare in Salento senza Arena, aggregato alla prima squadra.

(corsport)