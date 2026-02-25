La Roma mette le ali. Il piano anti-Juve, Wesley è la chiave, Venturino si scalda

Tutti all'attacco. A cento all'ora. Gian Piero Gasperini spingerà avanti la Roma pure domenica inseguendo fino in fondo l'obiettivo, anche a costo di rischiare il contropiede. Per sterrare il colpo del ko alla Juve e volare verso la Champions, il tecnico aprirà le ali Wesley e Zeki Celik, con Stephan El Shaarawy e Lorenzo

Venturino primi cambi. (...) E l'allenatore

giallorosso attingerà per l'occasione a tutto il suo repertorio, cambi di modulo e rotazioni compresi, per sorprendere i bianconeri nella serata che può decidere la stagione. Wesley, proprio lui, è il valore aggiunto di questa Roma che corre veloce. (...) L'ex Flamengo, l'acquisto più azzeccato con Donyell Malen, vive un momento magico. (...) Vorrebbe continuare così anche perché è pure in ballottaggio al momento con Vanderson del Monaco per una maglia da titolare con il Brasile del ct Carlo Ancelotti in chiave Mondiale (il titolare Militao del Real è per ora infortunato). E Wesley ha peraltro gli occhi addosso delle big d'Europa, a partire dal Manchester City pronto a spendere per lui 50 milioni di euro. (...) Anche sull'altro corridoio, il tecnico si aspetta la consueta spinta e le sovrapposizioni da Celik. Che, nel secondo tempo, potrà cedere il testimone in fase propositiva al più giovane Venturino, apparso in ottima condizione contro la Cremonese. (...) Del resto, gli esterni potranno esprimersi con un doppio modulo: il classico 3-4-2-1 di partenza e, in corsa, il 4-2-3-1, nel quale Wesley e Celik potranno partire da lontano dialogando con i trequartisti Venturino, Cristante (arma tattica di Gasperini che lo vuole a sostegno di Malen, bravo com'è anche sulle palle alte) e Pisilli, incursore con il vizio del gol come ha dimostrato domenica scorsa. (...) Vista anche l'assenza quasi certa di un totem come Paulo Dybala (da valutare giorno per giorno), il cambio modulo può rappresentare davvero una soluzione concreta per aumentare qualità e imprevedibilità, senza perdere equilibrio. Nella speranza, comunque, che il rientrante Matias Soulé possa reggere il peso della fatica (dovuta alla pubalgia) il più a lungo possibile. E per mettere alle corde la Juve, Gasp prepara pure altri antidoti. Quali, ad esempio, le incursioni dei difensori Mancini e Ndicka, gli inserimenti di Pisilli o le palle inattive e i calci d'angolo. (...) Con una rosa allargata e tutte le soluzioni di cui dispone, Gasp proverà a tirare il colpo perfetto fin dai primi round: con Wesley, manco a dirlo, come frontman.

(gasport)