La Roma cerca Totti, il «Capitano» verso un clamoroso ritorno. A volte tornano

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dal 17 giugno 2019 sono passati quasi sette anni. Un'eternità per tutto quello che è successo nel mondo e nella Roma. Ma ora, dopo uno strappo mai ricucito del tutto, le strade di Francesco Totti e della società giallorossa potrebbero tornare ad incrociarsi. Dopo rumors che andavano avanti sin dal suo ritorno sugli spalti dello Stadio Olimpico per la partita europea con lo Stoccarda - era la prima volta dopo la semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen nel 2023 -, è stato Claudio Ranieri a chiarire la situazione.

Il dirigente senior e consulente dei Friedkin ne ha parlato in maniera molto più diretta rispetto a quanto accaduto in passato e l'ha fatto in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: «Un suo rientro in dirigenza? Ci stanno pensando i Friedkin e mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma, perché è una parte della Roma». Una mano tesa importante nei confronti dell'ex capitano.

Da diversi mesi le diplomazie sono all'opera per riavvicinare Totti al «suo» club e nelle ultime settimane il dialogo si è intensificato, con il faccia a faccia andato in scena con Ryan Friedkin durante il match con lo Stoccarda. Si è ancora in una fase embrionale dei dialoghi, in cui ci sono parecchie cose da sistemare, in primis sul ruolo e l'operatività. Tutti predicano la massima cautela, ma il fatto che Ranieri sia uscito allo scoperto (rispondendo comunque a una domanda) è un segnale che un'intesa si può trovare. Il nodo della carica non è però banale, visto che il «10» non ha intenzione di apparire soltanto come un ambasciatore o una bandiera da sventolare in vista del centenario romanista.

Oltre all'argomento Totti, Ranieri ha cercato di rasserenare i tifosi dopo i giorni caldi del mercato, con le conseguenti polemiche sul rapporto tra Gasperini e Massara: «Non stiamo chiedendo a Gian Piero di andare in Champions League, anche se è la voglia di tutti quanti. Con la proprietà si è parlato di un programma di tre anni. Stiamo facendo molto bene, siamo molto contenti di come gioca la squadra, di quello che Gasp sta facendo. La voglia e quella di andare il più in alto possibile, però sappiamo che stiamo costruendo. A inizio campionato ho detto che avremmo passato due mercati di difficoltà e io sono sincero, non pensavo di poter vedere tutti questi arrivi. Questo è segno che Gian Piero è molto bravo».

Poi entra nello specifico della relazione tra ds e tecnico: «Hanno due caratteri differenti, a Gian Piero piace stare sempre lì a martellare, se venisse qui Dio come ds, farebbe lo stesso e martellerebbe pure lui, è la sua forza. Massara è una persona molto riflessiva e calma, incassa molto bene e cerca di fare il suo lavoro. Un lavoro che è legato alla società. Io sono nel mezzo».

Ranieri, che promuove il mercato di gennaio, si è infine soffermato sulla questione dei rinnovi di Pellegrini e Dybala: «I procuratori hanno bussato e si sono parlati. Per la sopravvivenza del club bisogna però abbassare il monte stipendi. Se ci sarà un punto di incontro bene, altrimenti ci si saluta».