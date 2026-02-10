IL TEMPO (L. PES) - Riecco la Roma. Trascinati da un super Malen, i giallorossi battono il Cagliari dominando all'Olimpico e agganciano la Juve al quarto posto a tre settimane dallo scontro diretto. Serata magica per l'attaccante olandese che segna due gol e ne sfiora almeno altre tre, spiegando il motivo per il quale Gasperini impazzisce per lui. È Pisilli la sorpresa di serata per il tecnico piemontese che conferma le aspettative della vigilia e si riaffida a Pellegrini sulla trequarti con Zaragoza dalla panchina. Il classe 2004 sarà una mossa tattica importante della serata, ritmo e inserimenti a disposizione della squadra, oltre al lavoro di pressione su Gaetano, fonte di gioco dei sardi. Al venticinquesimo l'azione che apre le marcature all'Olimpico: palla in profondità di Mancini a pescare ancora una volta il movimento di Malen che va via al difensore e batte Caprile con un lob delizioso. L'ex Aston Villa ha un'altra occasione di testa così come Ghilardi nel finale di tempo. Una Roma arrembante, che lascia poco o nulla al Cagliari e che potrebbe chiudere la prima frazione con un vantaggio decisamente più ampio. Ripresa che inizia senza cambi ma dopo dieci minuti ecco l'esordio di Zaragoza che rileva Pellegrini, autore di un'altra gara senza sussulti. Lo spagnolo entra tra gli applausi dell'Olimpico impaziente di vederlo in azione. Il raddoppio ariva dopo venti minuti. Discesa di Celik sulla destra, che si mette in proprio dopo un tocco di Soulé, e cross dentro per Malen che con la zampata fa 2-0 e prima doppietta con la Roma. Poi il triplo cambio per i giallorossi a sette dalla fine: dentro El Aynaoui, Venturino e Arena (all'esordio in Serie A). Il ritorno ai tre punti vale l'aggancio alla zona Champions prima del periodo decisivo per indirizzare il finale di stagione con il big match del Maradona di domenica prima di Cremonese e Juve. La Roma c'è.