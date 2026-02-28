La Champions passa anche per Bologna

Il rischio c'era e l'urna di Nyon non ha avuto pietà: il derby tra Bologna e Roma negli ottavi di Europa League si è materializzato ieri all'ora di pranzo e così il nostro calcio ha già una certezza, quella di perdere una squadra in Europa già dal prossimo turno. E rischierà grosso anche l'Atalanta, che in Champions League dovrà affrontare il Bayern, al comando della Bundesliga dall'agosto scorso e ora anche una delle candidate forti per la conquista del trofeo più ambito.

Gasperini voleva evitare il confronto con la squadra rossoblù e, ovviamente, avrebbe preferito trovare il Genk, magari infilandosi nella parte più debole del tabellone che porta alla finalissima di Istanbul. [...]

La Roma, che è finita nella stessa parte del tabellone in cui ci sono il Porto, l'Aston Villa e lo Stoccarda, ha già affrontato tre derby in Europa. E l'ultimo nei quarti di Europa League lo, ha vinto nel 2024 contro il Milan, eliminato nella doppia sfida in calendario. Era andata male, invece, nel 1991 con l'Inter nella finale Uefa e con la Fiorentina in Europa League nel 2015. Ora il quarto appuntamento con il Bologna che avrà comunque un peso negativo sul ranking e sulla possibilità di conquistare il posto per una quinta squadra italiana in Champions. [...]

(Il Messaggero)