Juve muscolare con Koop in regia. Idea Yildiz nove

La terza via di Luciano Spalletti è, ormai, nota: squadra in viaggio lo stesso giorno della partita - accadrà anche stavolta - e allenamenti "invisibili" - gruppo, ieri, a riposo, ma sintonizzato - per recuperare un po' di fiato ed energie da un appuntamento all'altro. [...]

Settanta giorni dopo, Gasperini ha il centravanti che cercava (Malen), Spalletti una squadra da disegnare senza il suo regista (Locatelli) e in attesa di capire se nel disegno potrà esserci spazio anche per Bremer senza correre il rischio di comprometterne il pieno recupero. Primo: fuori dai giochi per squalifica Locatelli, avanza la candidatura di Koopmeiners in mezzo al campo con compiti di regia. Secondo: Bremer si è smarcato, ieri, dagli allenamenti "invisibili" per lavorare, in compagnia di Yildiz, alla Continassa con l'obiettivo di allontanare i cattivi pensieri e mettersi a disposizione del tecnico. Senza Locatelli, la Juventus prepara un centrocampo di muscoli e adrenalina: Koop più Thuram e McKennie, Miretti e Adzie pronti a dare una mano in corso d'opera. Muscoli per accettare la sfida che lanceranno i ragazzi di Gasperini, possesso campo, possesso delle zone più vulnerabili senza soluzione di continuità. [...]

Settanta giorni dopo, la Juventus bussa alla porta della Roma per rimanere viva dentro alla corsa Champions: momento più complicato per affrontare i giallorossi, Spalletti non poteva certo attraversarlo. [...]

Servità il pieno dei giri, a Yildiz e soci, per non battere in ritirata davanti ad un ostacolo, oggi, tra i più complicati per lo stato di forma che sta accompagnando la comitiva giallorossa: lo stesso Kenan avrebbe bisogno di risparmiare un po' di metri per non perdere lucidità e, proprio per questo, non è escluso un suo utilizzo "diverso", da falso nove, qualche passo più verso l'area, qualche scatto garantito in meno perché non costretto a rincorrere il terzino giallorosso. [...]

(gasport)