Innamorati di Malen: segna alla Batistuta, così spinge la Roma verso la Champions

Batistuta si è affacciato a Trigoria la scorsa settimana e ha promesso di tornarci presto, magari anche prima del derby di ritorno. Malen, invece, Trigoria sta imparando a conoscerla e ci vuole restare il più a lungo possibile. Il punto di contatto tra ciò che è stato e ciò che è, è però oggi, con Malen che insegue proprio Bastistuta e spera di fare anche meglio del Re Leone. Già, perché l'impatto del centravanti olandese sulla Roma è stato così devastante da essere secondo solo a quello che ebbe l'argentino nell'anno del terzo scudetto giallorosso. Intanto i numeri ci dicono esattamente questo: nella storia della Roma solo un attaccante ha avuto un impatto migliore di Donyell e quell'attaccante è proprio Gabriel Omar Batistuta. [...] Di certo l'olandese vuole continuare a far gol subito, già domenica prossima, quando contro la Cremonese avrà l'occasione per rimpinguare il suo bottino personale. Quello che sta facendo oggi Malen è qualcosa di impressionante e non solo per i 5 gol segnati in 5 partite, ma anche per l'impressione generale di un senso di pericolosità costante quando lui è in campo. Qualcosa che con Ferguson e Dovbyk finora la Roma non aveva mai vissuto. "Con lui dal via avremmo probabilmente qualche punto in più" ha detto Gian Piero Gasperini. In queste prime 5 partite però sono tante le cose che ha fatto Malen, anche a livello di numeri. Per esempio finora ha tirato in porta ben 27 volte, di cui ben dieci centrando lo specchio. Ma Donyell ha anche il 77,7% di passaggi riusciti, il 35% di duelli vinti e una media di 1,8 palle recuperate a partita. Numeri, che testimoniano come sia un attaccante completo, che sa lavorare anche su

aspetti non prettamente tipici del centravanti. Questo perché in passato sia con il Borussia Dortmund sia con l'Aston Villa ha giocato anche come trequartista o seconda punta, il che gli ha permesso di affinare aspetti tecnici di chi sa anche legare il gioco tra i reparti. Poi, certo, a Roma fa e farà sempre e solo il centravanti, perché è in quella posizione lì che sta rendendo alla grande e perché è lì che lo vede Gian

Piero Gasperini. Se poi riuscirà a fare anche meglio di Batistuta, allora vorrà dire che avrà trovato il modo di solcare la storia giallorossa fino in fondo. E, probabilmente, anche quello di trascinare la Roma verso la prossima Champions League…

(gasport)