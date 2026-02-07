In 60mila all'Olimpico di lunedì

ROMA - Sessantamila cuori che battono all'unisono in un Olimpico che, anche senza il cartello del sold out, avrà il rumore e l'anima delle grandi notti. [...] Contro il Cagliari lo stadio sarà una distesa giallorossa, compatta, rumorosa, pronta a spingere la squadra oltre ogni ostacolo. Ancora una volta la tifoseria si prende la scena, ancora una volta l'Olimpico si candida a dodicesimo uomo. [...] In palio c'è la quindicesima vittoria stagionale, ma soprattutto la possibilità di restare aggrappati al

sogno Champions.

(Corsport)