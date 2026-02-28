Il sorteggio «pesca» un derby col Bologna

IL TEMPO (G. TUCHETTI) - Sarà derby italiano agli ottavi di finale di Europa League. La Roma poteva pescare una tra Bologna e Genk e le urne di Nyon hanno sancito la doppia sfida con gli uomini di Vincenzo Italiano. La gara d'andata è in programma giovedì 12 marzo al Dall'Ara (ore 18:45) tra gli impegni di campionato con il Genoa a Marassi (domenica 8 marzo, ore 18) e con il Como al Sinigaglia (domenica 15 marzo, ore 18). Il ritorno si giocherà all'Olimpico giovedì 19 marzo (ore 21), tra la sfida con la squadra di Cesc Fabregas e il match casalingo con il Lecce (domenica 22 marzo, ore 18). In caso di passaggio del turno, la Roma affronterà una tra Aston Villa e Lille ai quarti di finale.

«Con il derby italiano si rischia di perdere il fascino della competizione europea - ha commentato il ds Massara ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio -. Saranno comunque due bellissime partite, con una posta in palio elevata. Il Bologna è una squadra forte e in salute, che sta tornando sui livelli delle ultime stagioni. Il rammarico è per il ranking». L'Italia, infatti, è certa di perdere una squadra agli ottavi, vedendo cosi ridotte le possibilità di avere un quinto club in Champions il prossimo anno.

La squadra giallorossa, comunque, esce con un piccolo vantaggio dal sorteggio. Per tutto il mese di marzo, infatti, eviterà viaggi all'estero che tolgono energie preziose.

Roma e Bologna si sono già affrontante in questa stagione - all'Olimpico - nella prima giornata di campionato. Era l'esordio sulla panchina giallorossa di Gian Piero Gasperini, che si portò a casa i tre punti grazie al gol di Wesley.

Da sciogliere il nodo legato alla possibilità dei tifosi romanisti di seguire la squadra al Dall'Ara per la gara d'andata. Lo scorso 20 gennaio, il Ministero dell'Interno ha imposto il divieto di trasferta ai tifosi giallorossi (ristretto ai residenti nella Capitale dal TAR) fino al termine della stagione in corso. Un provvedimento adottato in seguito agli scontri - avvenuti il 18 gennaio con alcuni sostenitori della Fiorentina sull'autostrada Al, nei pressi di Bologna, tenendo conto anche dei gravi precedenti in Italia e all'esterno. Spetterà al Viminale decidere se concedere una deroga per l'impegno europeo (come vuole l'Uefa) oppure se mantenere il pugno duro.

Per la quarta volta nella sua storia, la Roma sarà impegnata in un derby italiano in Euroderby. Il ricordo più recente, nonché l'unico favorevole, è il doppio confronto con il Milan nel 2021. La squadra allenata all'epoca da Daniele De Rossi conquistò la semifinale di Europa League, vincendo sia all'andata che al ritorno. Nel 2015, invece, la Roma di Rudi Garcia fu eliminata agli ottavi di Europa League dalla Fiorentina. E, poi, la finale di Coppa UEFA - andata e ritorno - persa con l'Inter nel 1991.