IL PUNTO DEL LUNEDÌ - FERRETTI: "La sensazione è che non ci siano alternative dello stesso valore dei titolari" - CARMELLINI: "Poteva essere la gara della svolta"

La Roma sfiora la vittoria in casa del Napoli, ma la rete realizzata al minuto 82 da Alisson Santos fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Buona prova dei giallorossi, trascinati dalla seconda doppietta consecutiva di Donyell Malen. In seguito a questo pareggio i capitolini conquistano il quarto posto solitario in classifica con 47 punti (+1 sulla Juventus), mentre i partenopei sono terzi a quota 50. "Ancora nessun successo contro una big - scrive Mimmo Ferretti sul Corriere dello Sport -. Una sorta di maledizione ma, in realtà, è solo un (grosso) problema tecnico. Perché la sensazione è che non ci siano alternative dello stesso valore dei titolari". "Poteva essere la serata della svolta e invece ancora una volta la Roma non riesce a decollare contro una big", il commento di Tiziano Carmellini de Il Tempo.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Pareggio numero due, in campionato, per la Roma. E ancora nessun successo contro una big, stavolta il Napoli. Un limite clamoroso, quello della squadra di Gian Piero Gasperini, che non riesce a essere cancellato in nessuna maniera. Esagerando, una sorta di maledizione ma, in realtà, è solo un (grosso) problema tecnico. Perché la sensazione è che non ci siano alternative dello stesso valore dei titolari. [...] Adesso due partite di fila all'Olimpico contro Cremonese e Juventus che racconteranno la verità sulla Roma e sulla sua corsa Champions. Gasp, alla fine, ha mandato in campo dal primo minuto il semi debuttante Zaragoza, cioè colui che aveva definito un giocatore buono (per ora) soltanto per i secondi tempi. [...] A Zaragoza sono bastati sei minuti abbondanti per diventare protagonista: accelerazione profonda e assist al bacio per Malen, implacabile nel battere Milinkovic-Savic. Una combinazione tra i due nuovi attaccanti della Roma, segno che Gasp non si sbagliava quando invocava un certo tipo di giocatori per combattere il "mal di gol" della sua Roma. [...] Malen, comunque, ha continuato a mettere paura a tutto lo stadio ogni volta che entrava in possesso del pallone. Come sanno fare soltanto gli attaccanti veramente bravi. [...] La Roma adesso avrà una settimana di tempo per preparare, come detto, la partita in casa contro la Cremonese prima dello scontro, ancora all'Olimpico, contro la

Juventus. È arrivato il momento chiave del campionato.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Che peccato! La Roma torna da Napoli con un punto che la mette al quarto posto

quarto posto da sola, ma che le va piuttosto stretto. Due volte avanti la squadra di Gasperini (in campo con assenze pesanti) gioca un calcio a tratti fantastico, ma non riesce ad amministrare e si fa raggiungere dall'esperienza della squadra di Conte (anche lui senza molte pedine fondamentali). La Roma gioca un gran calcio, fatto di accelerazioni e di pressing a tutto campo. Il gol dopo sette minuti è la cartina tornasole di quanto imposto da Gasperini: due tocchi, tutti di prima, Zaragoza-Malen e l'olandese mette la serata giallorossa in discesa. Finita? Macché, così mentre il Napoli prova a riorganizzarsi, la Roma continua a far vedere quello che vale: è ovunque. La piega solo la sfiga, perché il gol con deviazione dell'ex (senza quota) arriva come beffa a ridosso dell'intervallo. Spinazzola (che già lo scorso anno aveva segnato all'Olimpico) esulta (alla faccia della correttezza) e con lui tutto il San Paolo: non fosse altro perché trattasi del primo tiro in porta della serata partenopea. La ripresa non cambia dinamica, la Roma torna avanti dal dischetto, il Napoli a otto minuti dalla fine la riagguanta: che peccato. Poteva essere la serata della svolta e invece ancora una volta la Roma non riesce a decollare contro una big. Almeno stavolta non esce sconfitta e ai tifosi romanisti resta negli occhi una squadra che gioca a tratti da impazzire: onore a Gasperini che ha avuto la capacità di trasformare questo gruppo e i nuovi incidono. L'olandese ha fatto cinque gol in altrettante partite, seconda doppietta consecutiva… Mica Malen! In chiusura l'arbitro. Con le immagini della simulazione di Bastoni ancora negli occhi, Colombo lascia giocare, interviene il meno possibile anche quando gli scontri sembrano ruvidi: segno che Rocchi ha parlato chiaro con i suoi. Era ora, ma difficilmente basterà, bisogna intervenire a livelli superiori per non falsare un campionato già fin troppo sporcato!

I. CUCCI - LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

[...] Mi trattengo da slanci moralistici, sottolineo soltanto che questo Derby d'Italia - a parte la indiscutibile bellezza della partita - rappresenta perfettamente lo stato attuale del nostro calcio, svergognato da arbitraggi insolenti gestiti dalla VAR e dal buffoni simulatori continuamente, duramente e inutilmente denunciati da Gasperini. Il Derby del Sole Napoli-Roma, per lui una novità, è passato senza cronache violente. I tifosi dei due club - un tempo gemellati - vivono nel ricordo di Ciro Esposito, il ragazzo ucciso da un criminale romanista il 3 maggio del 2014 prima della finale di Coppa Italia. La partita? Bel pareggione. Doppio Malen, Spinazzola e Santos. Ho visto giocare anche il Napoli ormai per un posto in Champions. Milano è troppo forte. Resta un appello - spero accolto - alla Federazione: se dopo i fattacci del Derby d'Italia non si prenderanno provvedimenti rivolti al futuro il nostro campionato si confermerà una vergogna europea. E dire che la VAR l'abbiamo inventata noi.

F. DE LUCA - IL MATTINO

Una fatica, fin dalle prime battute, con la rete di Malen (doppietta ieri a Fuorigrotta) dopo sei minuti: la Roma favorita da una difesa sistemata male. [...] La grande bellezza del gioco non si vede più dalla partita con la Lazio, però il Napoli lotta con determinazione, talvolta con disperazione. [...] Conte ha sfruttato le risorse del mercato di gennaio, i giovani brasiliani Giovane e Alisson Santos, per non farsi agganciare dalla Roma. E la mossa si è rivelata azzeccata: pari con i giallorossi, che finora non avevano mai subito una rimonta. [...] E sarà una battaglia non soltanto contro gli avversari perché gli errori arbitrali stanno incidendo tanto. Ieri vi è stato un solo episodio al Maradona sullo 0-1: mancata punizione e mancato giallo per Nicka che aveva cinturato Hojlund lanciato a rete. L'arbitro Colombo era a pochi passi. [...]