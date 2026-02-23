IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "I tifosi possono iniziare a sognare" - FERRETTI: "Successo netto, pesante e meritato"

La Roma non delude e, da grande squadra, aspetta il momento giusto per fare breccia nel muro innalzato dalla squadra di Nicola, imponendosi sulla Cremonese con quello che Mimmo Ferretti, nell'articolo de Il Corriere dello Sport, ha definito un "successo netto, pesante e meritato" culminato con il risultato di 3-0 firmato Cristante, Ndicka e Pisilli. Una vittoria davvero importante per gli uomini di Gasperini, che agganciano il Napoli in terza posizione con 50 punti e soprattutto allungano a +4 sulla Juventus quinta in classifica a una settimana dall'attesissimo scontro diretto. Come ha scritto Tiziano Carmellini nel suo articolo su Il Tempo adesso "i tifosi possono iniziare a sognare".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

M. FERRETTI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Partita numero 26 di campionato e per la Roma contro la Cremonese vittoria numero 16. Non male. Agganciato il Napoli al terzo posto in classifica, con quattro punti di vantaggio sulla Juventus quinta. (...) La squadra di Gian Piero Gasperini c'è riuscita puntando su una difesa solida e sfruttando, in mancanza di punte, Malen escluso, sui gol degli "altri", cioè Cristante, NDicka e Pisilli. Due reti su tre da palla inattiva. Non casuale. Successo netto, pesante e meritato. Con ennesimo clean sheet, per certificare la migliore difesa del campionato e non solo. (...) Domenica prossima all'Olimpico ci sarà la Juventus di Luciano Spalletti e, a oggi, la situazione punte non è sicuramente rosea. Ecco perché il tecnico (...) è partito con Malen più Zaragoza e Pellegrini; ha terminato con Malen, Venturino (bravo, davvero) e Pisilli. Non ha rinunciato a nessuno dei suoi diffidati. (...) Roma sotto ritmo (Koné al piccolissimo trotto) anche per via di una Cremonese stabilmente con tutti i suoi effettivi dietro la linea della palla. Malen ha cantato e portato la croce ma nella prima parte non è mai arrivato seriamente il tiro. L'ingresso in campo di El Aynaou l'inizio della ripresa ha consentito a Cristante di giocare più "alto" e la manovra è sembrata più fluida, più pericolosa; poi Venturino ha rilevato bene Zaragoza piazzandosi però a destra. (...)

Domenica, come detto, ci sarà la Juventus alle pendici di Monte Mario: una sorta di "spareggio Champions" (obiettivo di Gasperini, innanzitutto) al quale la Roma si avvicina con la possibilità di lavorare una settimana intera, (...) mentre i bianconeri mercoledi saranno impegnati a Torino contro il Galatasaray per centrare l'impresa di restare in Champions. Problemi diversi, ma per entrambe problemi seri.

P. CONDÒ - IL CORRIERE DELLA SERA

(...) Il 26esimo turno — due terzi di campionato andati — è stato una rivoluzione perché tre delle sette migliori hanno perso, e nei due scontri diretti non sono stati fatti prigionieri. Il Como ha firmato un sacco dello Stadium che ha aperto una crisi profonda in casa Juve, l'Atalanta ha battuto il Napoli. (...) Se la Roma non avesse battuto la Cremonese salendo ad altezza Napoli, sembrerebbe un campionato lombardo. La mischia per conquistare la Champions, con cinque squadre per due posti (quello del Milan resta quasi blindato) è dunque lo spettacolo che ci rimane. Speriamo che in settimana le nostre inviate ai playoff mostrino perché ne vale la pena.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Cinquantanove minuti per scardinare il fortino lombardo organizzato da Nicola e piazzato sul prato dell'Olimpico dal primo minuto del posticipo. Ci ha pensato ancora una volta Cristante, sempre di testa, a sbloccare la Roma in una partita giocata di fatto a una porta e farla decollare verso un terzo posto incredibile. I giallorossi sfruttano il passo falso delle dirette concorrenti alla corsa Champions (ko Juventus, Milan e Napoli) e fanno un bel balzo in avanti staccando i bianconeri e agganciando Conte & Co. al terzo posto alle spalle delle due milanesi. Gasperini ritrova la qualità in mezzo al campo di Koné ma perde la qualità di Soulé che, con Dybala ancora ko, non è cosa da poco. Dietro a Malen Pellegrini non fa lo stesso effetto e ai giallorossi manca il guizzo per svoltare la serata. Così la Roma si deve armare di pazienza e provare a sfondare in maniera diversa. La svolta, non a caso, arriva da calcio piazzato. Da lì in avanti è un'altra partita i giallorossi si sciolgono, N'Dicka segna il suo primo gol in giallorosso e Pisilli mette la ciliegina sulla torta a un weekend praticamente perfetto. Poi è passerella, applausi per Svilar che nel finale fa un intervento dei suoi, i cori dell'Olimpico e i numeri. Quelli dicono che la Roma di Gasperini non si ferma e pur con tante assenze continua a macinare chilometri. Tre a zero senza incassare gol e con tutte le rivali ko… meglio di così! Era l'obiettivo che il tecnico e i suoi si erano posti in vista dello scontro diretto con la Juve in programma domenica prossima sempre all' Olimpico: arrivare alla sfida contro l'ex Spalletti avanti in classifica. Forse nemmeno loro si aspettavano di ritrovarsi addirittura quattro punti sopra, ma soprattutto di agganciare subito il Napoli. Chiaro che da qui in avanti le prospettive della Roma cambiano eccome e con questo gruppo i tifosi possono iniziare a sognare sul serio.

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

I risultati della XXVI giornata erano stati per la Roma un invito al godimento orgiastico e a sognare magnifiche sorti, persino la scalata al secondo posto: del resto un turno in cui cadono Milan, Napoli e Juventus non capita spesso. E all Olimpico il destino si compie, tra qualche farraginosità da braccino corto, finché la vecchia guardia Pellegrini-Cristante non confeziona il gol che serve per aprire i polmoni e andare al di la della Cremonese, verso l'infinito e oltre: intanto è terzo posto col Napoli del Conte calante, poi vedremo il resto a cominciare da Roma-Juve di domenica. Ma con una difesa da soli 16 gol incassati in 26 gare, tutto è possibile. (...) Ora che sono arrivati anche Como e Atalanta ci aspettano mesi interessanti, magari non all'insegna del bel gioco perché quello e merce rarissima, ma l'equilibrio almeno regnerà. (...) Nelle gare di ritorno di domani e mercoledì, con pronostici avversi, li calcio italiano si gioca buona parte della residua credibilità, e non parliamo dei drammatici spareggi mondiali della Nazionale a fine marzo.